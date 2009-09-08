Şırnak'ın gururu Nergis Sevim

Türkiye Minikler Güreş Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Nergiz Sevim, Şırnak’ın gururu oldu.

Yalova’da yapılan şampiyonada 74 kiloda 2. olan ve bu başarısı nedeniyle milli takıma çağrılan 14 yaşındaki Sevim, Şırnak’tan çıkan ilk bayan milli sporcu unvanını aldı.

Şırnak’ta 8 çocuklu bir aileden gelen Nergiz Sevim, en büyük destekçisinin köy koruculuğu yapan babası olduğunu belirterek, "İlk başta istemediler ama antrenörümüzün bayan olduğunu öğrenince izin verdiler. Ben de daha önce hiç güreş izlememiştim. Babam çok destek oluyor ama annem tam olarak kabullenemedi güreşmemi" dedi.

Gümüş madalya aldığına hala inanamadığını ifade eden Sevim, "Çok mutlu oldum. Şırnak’tan geldiğim için madalya töreni sırasında 3 kez anons ettiler beni ve herkes ayakta alkışladı. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu. Bundan sonraki ilk hedefinin Avrupa’da derece almak olduğunu ifade eden Sevim, şöyle devam etti: "Aynı zamanda okuduğum Cumhuriyet Lisesinin basketbol, voleybol ve badminton takımlarındayım. Tüm bu takımlar, beden eğitimi öğretmenimiz ve antrenörüm Nadir Uğrun Perçin sayesinde kuruldu. Onun sayesinde bir top bile olmayan okulumuzda şimdi masa tenisi masası bile var. Kendisine minnettarız."

Nergiz'i de kendisi gibi 'ilk' yaptı

Nergiz Sevim’in antrenörlüğünü, Türkiye’nin ilk bayan güreşçisi, ilk 5. kademe bayan güreş teknik direktörü ve ilk bayan uluslararası antrenörü olan milli güreşçi ve eski milli takım teknik direktörü Nadir Uğrun Perçin yapıyor.

Güreşte bir bayan olarak ’ilk’lere imza atan Perçin, kendisi gibi Nergiz’i de Türk güreş tarihinde ’ilk’ler arasına adını yazdırdı. Perçin, Şırnak Cumhuriyet Lisesine öğretmen olarak atandığında okulda spor salonu olmasına rağmen kimsenin kullanmadığını ve tek bir malzeme bile bulunmadığını söyledi.

Nadir Uğrun Perçin, Ankara’daki bağlantıları sayesinde ve Vali Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Birlik ile Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Yeşilyurt’un da destekleriyle okula voleybol, basketbol topları, masa tenisi masaları, badminton gereçleri ve çocuklara malzeme yardımı sağladığını kaydetti.

“Çoc ukları evlerine teslim ettim”

Daha sonra ilk işinin bir güreş takımı oluşturmak olduğunu anlatan Perçin, şöyle devam etti: "Şırnak’ta kadının konumu belli. Kız çocuklarının ve kadınların sosyal aktivite yapmayı bırakın sokağa çıkmaya bile izni yok. Bu yüzden aileleri ikna etmek pek de kolay olmadı ama pes etmedim. Nergiz’in ailesi de bu açıdan biraz farklı. Babası umulmadık bir şekilde destek verdi. Bana çok güvendiler. Akşamları çocukları tek tek elimle evlerine teslim ettim."

Türkiye Şampiyonasından önce güreş takımıyla sadece 2,5 ay çalışma fırsatı bulduklarını anlatan Perçin, buna rağmen Türkiye 2’ncisi çıkardıkları için herkesin çok şaşırdığını ifade etti. Sipariş ettikleri mayolar geç geldiği için eşofmanla antrenman yaptıklarını ve bunun performansa olumsuz yansıdığını kaydeden Perçin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mayolarımız zamanında gelseydi bronz madalya mücadelesinde kaybeden 3-4 sporcum da madalya alabilirdi. Şırnak’taki çocuklar çok yetenekli, sadece işlenmeyi bekliyorlar ama hayat koşulları çok zor. Bu yüzden büyük özveri gerekiyor.”