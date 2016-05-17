Şırnak'ın bir köyünde sokağa çıkma yasağı

PKK'lılara yönelik operasyon nedeniyle bu sabah saat 05.00'ten itibaren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak Köyü'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nden sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi:

"İlimiz Beytüşşebap İlçesi Ilıcak Köyü'nde 17.05.2016 Salı günü (bugün) saat 05.00'ten itibaren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."