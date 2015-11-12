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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilanı

Özel güvenlik tanımı, 27 Kasım'da sona erecek

Fotoğraf: Arşiv

12 Kasım 2015 23:09

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 6 bölgenin 15 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği açıklandı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, koordinatları verilen bölgelerde, Bölücü Terör Örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik,kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 6 bölgede 12 Kasım - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."

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