Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 6 bölgenin 15 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği açıklandı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, koordinatları verilen bölgelerde, Bölücü Terör Örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik,kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 6 bölgede 12 Kasım - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."