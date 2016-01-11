Şırnak'a gitmek isteyen 100 araçlık konvoya izin verilmedi

Sokağa çıkma yasaklarına tepki için Şırnak'a gitmek isteyen ve aralarında HDP'li milletvekili ile DBP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 100 araçlık konvoyun Siirt'ten geçişine izin verilmedi.

DHA'dan Turan Koyuncu'nun haberine göre; Çeşitli kentlerden gelerek sabah erken saatlerde Siirt- Eruh güzergahını kullanarak Şırnak'a gitmek isteyen konvoy, Ziyaret-Kurtalan yol ayırımında önlem alan güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Çok sayıda asker ve polisten oluşan güvenlik güçleri, gelen araçları durdurarak, Siirt'e girişlerine izin verilmedi.



HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konvoy halinde geçişlerine izin verilmesi için polis amirleriyle uzun süren bir görüşme yaptı. Ancak yapılan görüşmeye rağmen, konvoyun geçişine izin verilmedi.

Ziyaret-Kurtalan yol ayırımında bekleyen kalabalık grup, karlı ve soğuk havada yaktıkları ateşle ısınmaya çalışırken, konvoyun bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, Siirt'ten yola çıkan yaklaşık 10 araçlık başka bir konvoy da Eruh karayolu üzerinde bekletiliyor.