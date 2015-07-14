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Şırnak'a 100 araçlık askeri sevkiyat

Polis konvoyun geçişi sırasında TOMA ile önlem aldı

14 Temmuz 2015 22:43

Son günlerde Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat yapacağı tartışmaları sürerken, Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak’a son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatlarından biri gerçekleşti. Mardin yönünden gelen ve yaklaşık 100 araçtan oluşan "Kirpi" ve "Akrep" adı verilen zırhlı araçlar ve komandoların bulunduğu konvoy, sıkı güvenlik önlemi altında Suriye sınırındaki Cizre İlçesi’nden geçerek, Şırnak’a doğru gitti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konvoyun ilçeden geçişi sırasında polis, TOMA araçları ile geçiş güzergahında önlem aldı.

Sevkiyatın, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na yapıldığı, daha sonra uygun görülen birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

 

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