Şırnak ve Hakkâri'de 4 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker, Kars'ın Kağızman ilçesinde tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Devam eden operasyonlarda 11 PKK'lının da etklisiz hale getirildiği açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, kurtarılamadı.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Kars'ta 2 şehit

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.