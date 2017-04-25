T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak ve Hakkâri'de 4 şehit

Devam eden operasyonlarda 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı

25 Nisan 2017 18:42

Şırnak'ın Uludere ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker, Kars'ın Kağızman ilçesinde tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Devam eden operasyonlarda 11 PKK'lının da etklisiz hale getirildiği açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Andaç Köyü Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, kurtarılamadı.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

 

Kars'ta 2 şehit

 

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

ETİKETLER

ŞırnakHakkarişehitoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24