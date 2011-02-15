-ŞIRNAK VE DİYARBAKIR'DA MÜHİMMAT BULUNDU ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Güvenlik güçlerince Şırnak ve Diyarbakır'da bir hafta içinde yürütülen çalışmalarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden alınan bilgiye göre, 13 Şubatta Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin dağlık kesiminde bir duyum üzerine güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu bir mağarada kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait şarjör ve 30 fişek bulundu. Yine aynı ilçeye bağlı Çelikköyü bölgesinde 10 Şubatta yapılan çalışmada ise Dicle Nehri kenarında gömülü kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait şarjör, tüfeğe ait 9 fişek, 57 MG-3 makineli tüfek mermisi ve 5 el dürbünü ele geçirildi. Diyarbakır'a bağlı Lice ilçesinin dağlık arazisinde 7 Şubatta yapılan çalışmalarda da terör örgütü mensuplarınca kayalıklar arasına gizlenmiş telsiz bulundu.