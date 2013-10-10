Şırnak Valisi İpek: Cizre'de 100 bomba ve 700 molotof kokteyli ele geçirildi

Şırnak Valisi Hasan İpek, Cizre İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonlarda 100 el yapımı bomba ile 700 adet molotof kokteyli ele geçirdiğini açıkladı. İpek, "Ciddi tedbirler aldık, Allah'a şükür, çok büyük eylemler planlanmıştı ama ucuz atlattık diyebiliriz" dedi.

'Büyük eylemler planlanmıştı'

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan İmrağ'ın haberine göre, Şırnak Valisi Hasan İpek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca çözüm süreci ile hiç bağdaşmayan görüntüler yaşadık. Sizin de bildiğiniz gibi halen Şırnak üzerinden ciddi problem çıkartmak isteyen bir yapı var. Bu yapının çözülmesini bekliyoruz. Şırnak halkının da, Cizre halkının da gerçekten Türkiye 'nin diğer illerinde olduğu gibi, Doğu Anadolu 'da olduğu gibi çözüm sürecinin nimetlerinden faydalanmak istiyorlar. Bu anlamda bizlerde bunu bekliyoruz. Ciddi tedbirler aldık, Allah'a şükür, çok büyük eylemler planlanmıştı ama ucuz atlattık diyebiliriz. Dün vatandaşların pazar yerini yakıyorlar, bunun ne hak savunuculuğu ile ne başka bir şey ile alakası yok. Herkes istediği gibi şey yapabilecek yani ilk Kürtçe okul Şırnak'ta açılacak bunun açıklamasını yaptık. Anadilde ile eğitim yapılabilecek okul bunun müracaatını yaptık. Bu anlamda Şırnak halkı sağ olsun çok destek vermedi ama bazı gruplar Şırnak'ın özellikle Cizre ilçesini karıştırdılar. İnşallah bu olaylar tekrar etmez diye düşünüyorum."



"Eylemin ikinci gününde 700 tane molotof kokteyli, 100 civarında el yapımı bomba ele geçirildi. Ama aynı gecede 400 tane molotof kokteyli atıldı. Yine aynı gece 115 adet el yapımı bomba atıldı Orada polise ve halka ama sonuçta caddeyi kapatmak istediler, yol kesip kimlik sormak istediler, ama başarılı olamadılar. Ama mücadele devam etti ama eylem dün akşam itibari ile kepenk kapatma sona erdi."