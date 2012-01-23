Şırnak Valisi: Bize katırlar silah yüklü duyumu geldi

T24 - Kuzey Irak sınırında 34 kişinin savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldüğü Uludere katliamında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, yakınlarını kaybeden ailelere, “Bize katırlar silah yüklü duyumu geldi. Olaydan sonra askerleri ben gönderdim kontrol için, katırlarda silah yoktu. Duyumun yalan olduğunu anladık” dedi. Özkan, olayın meydana geldiği 28 Aralık 2011 tarihli 17.00-21.00 saatleri arasındaki Heron görüntülerinin hâlâ Genelkurmay tarafından incelendiğini ve olayın üç ay içinde çözüleceğini söyledi.



Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 34 kişinin öldürüldüğü olaydan sonra yakınlarını kaybeden aileler ile yemekte biraraya geldi. Valilik Konutu’ndaki yemeğe katılan aileler, bombalı saldırıyla ilgili cevap alamadıkları soruları Vali Özkan’a yöneltti. Yemeğin ardından Taraf ’a konuşan Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü, valinin olaya ilişkin önemli değerlendirmeler yaptığını söyledi. Hükümetin vereceği belirtilen tazminatı gündeme bile getirmediklerini çünkü kendilerinin para değil adalet istediklerini aktaran Encü’ye göre Vali Özkan’a en çok “Bu olay hâlâ neden aydınlatılmıyor” sorusu yöneltildi.

Alay’dan üste kadar gidiyorsa uzar



Valinin kendilerini kabul etmesinin ve içtenlikle yaklaşmasının sevindirici olduğunu belirten Encü’nün aktardıklarına göre, Özkan’a yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar şöyle:



Köylüler: 28 aralıkta yaşanan olay neden hala aydınlatılmadı?

Vali Özkan: Bu olay sandığınız kadar küçük bir olay değil ki hemen ortaya çıksın. Bu zincirleme bir olaydır. Alay’dan üste kadar gidiyorsa uzar.

Köylüler: Olayın ardından Genelkurmay’ın elinde olduğu belirtilen Heron görüntüleri neden hâlâ savcılığa gönderilmedi?

Vali Özkan: Görüntüler şu an Genelkurmay tarafından inceleniyor. Asker, kendi içindeki incelemeyi bitirmesinin ardından Heron görüntülerini soruşturmayı yürüten Uludere Savcılığı’na gönderecektir.

Köylüler: Olayın ardından biz cenazelerimizi almış, dönmüşken askerler oraya niye gitti, ne arıyorlardı?

Vali Özkan: Kolluk kuvvetleri, olay yerine o gün benim talimatımla gitti. Biz, ‘Olay yerinde silahlar var, katırlar silah yüklü’ bilgisini almıştık. Ben kolluk kuvvetlerini gönderdim, olay yerini inceledi. Katırlarda silah yoktu. Bize gelen duyumların yalan olduğunu bu şekilde öğrendik. Onun için oraya kolluk kuvvetlerini göndermiştik.

Köylüler: Bu istihbaratı size kim verdi?

Vali Özkan: Soruşturma gizlidir. Bunu söyleyemem.

Köylüler: Olay sırasında hem kaçağa gidenler hem bizler telefonla resmî yetkililere bilgi verdik, yardım istedik ama hiç bir şey yapılmadı. Bombalama devam etti. Bunun hesabı sorulacak mı?

Sabredin, üç ay içinde çözülecek



Vali Özkan: Olay günü Ortasu ve Gülyazı köylerinde yaşanan telefon trafiği dahil olmak üzere belirtilen tüm iddialar mercek altına alındı. Özellikle saat 17.00 ile 21.00 arasında kayda alındığı belirtilen Heron görüntüleri dahil olmak üzere her şey inceleniyor. O saatlerde bu çocuklar nasıl köyden çıkmış, köyden çıkarken kim görmüş, gelirken görüntülenmiş mi, köylüler, hangi askerî yetkiliyi aramış, askerî yetkililer kiminle temasa geçmiş. Burada yaşanan diyalogların tümü mercek altına alınacak. Bu süre zarfında ihmali olan kim varsa, ortaya çıkartılması için Vali olarak elimden geleni yapacağım. Ve bu olayı aydınlatacağımız inancını taşıyorum.

Köylüler: Bizim tek isteğimiz adalet. Gerçek suçluların ortaya çıkıp yargılanması için daha ne kadar bekleyeceğiz?

Vali Özkan: Acınızı anlıyorum ama biraz daha sabır istiyorum sizden. Soruşturmanın sonucunu bekleyin. Göreceksiniz üç ay içinde bu olay aydınlatılacak.

Köylüler: Kaçağın yapıldığı bölgede yeni sınır kapısı açılacak mı?

Vali Özkan: Hükümetimizin de bir sınır kapısının daha açılması yönünde girişimleri var. Bu, olumlu sonuçlanacak. Siz sabırla bekleyin. En kısa zamanda, sınırda bir kapı açılacak.



