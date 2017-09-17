Şırnak Valisi Aktaş, Cudi Dağı'nda operasyon bölgesini ziyaret etti

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Cudi Dağı\'nda 12 Eylül\'de başlatılan ve halen devam eden operasyonları yerinde incelemek üzere askeri birliklere ziyaret gerçekleştirdi. Vali Aktaş, \"Operasyon boyunca çok şükür güvenlik güçlerimizin burnu dahi kanamamış ve Kösreli bölgesi an itibarıyla teröristlerden temizlenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde operasyonların devamı gelecektir\" dedi.

Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı\'nda 12 Eylül\'de başlatılan ve Jandarma özel harekat timleri, emniyet güçleri ile güvenlik korucularının katılımıyla devam eden \'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç Müşterek Operasyonu\'nun sürdüğü Silopi İlçesi\'ne bağlı Kösreli Bölgesi\'nde incelemelerde bulundu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy\'un eşlik ettiği Vali Aktaş\'a, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin bilgi verdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Aktaş, şunları söyledi:

\"12 Eylül\'de başlayan operasyon güvenlik güçlerimiz tarafından başarıyla yürütülmektedir. Bu bölgenin terör örgütü tarafından şehir ve kırsal alanlar arasında geçiş ve hazırlık noktası olarak kullanıldığı, bombalı araçla eylem hazırlığı içerinde bulundukları istihbaratının alınması üzerine bu operasyon düzenlenmiştir. 2 bölücü terör örgütü mensubu operasyon kapsamında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş ve 16 adet el yapımı bomba düzeneği de tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Bu teröristlerden birinin bölge sorumlusu olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca teröristlerin barındığı mağara ve sığınaklarda da yaşam malzemeleri ele geçirilmiş ve imha edilmiştir. Operasyon boyunca çok şükür güvenlik güçlerimizin burnu dahi kanamamış ve Kösreli bölgesi an itibarıyla teröristlerden temizlenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde operasyonların devamı gelecektir. Devletimiz ve hükümetimiz terörle mücadelede kararlıdır. Güvenlik güçlerimiz de devletin bu kararlığı doğrultusunda üzerlerine düşen görevi gece gündüz demeden canı pahasına yerine getirmenin gururunu ve onurunu yaşıyorlar. Allah\'ın izniyle çok yakın bir zamanda terör bu bölgenin birinci gündemi, kaderi olmaktan çıkacaktır.\"



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