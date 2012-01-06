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Şırnak Valiliği 'Uludere' faturasını komutana kesti!

Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda 35 kişinin ölmesiyle...

06 Ocak 2012 02:00

T24 - Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda 35 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Gülyazı Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Hüseyin Onur Güney'in görevden uzaklaştırılmasını istedi. 



Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık gecesi düzenlenen hava operasyonunda 35 köylünün ölmesi üzerine Şırnak Valiliği kriz masası kurupolayla ilgili idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında valiliğin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen 3 müfettiş kentte çalışmalara başladı.

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak soruşturma kapsamında Şırnak'in Uludere İlçesi Gülyazı Köyü'nde bulunan Gülyazı Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Hüseyin Onur Güney'in görevden uzaklaştırılmasını talep etti.


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