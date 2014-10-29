Şırnak Valiliği: Polise silahlı saldırı düzenlendi

Şırnak Valiliği, dün gece Başak Mahallesi'nde devriye görevi yapan Silopi Emniyet Müdürlüğü görevlilerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını açıkladı.

"PKK/KCK terör örgütü yandaşı/üyesi şahıslarca uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, görevli personelce anında karşılık verilmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili kimliği belirsiz kişilerce, Silopi Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetmiş bir şahsın bırakılarak ayrıldıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada, ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak ölen şahsın, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunmasından dolayı bir çok sefer adli işlem yapılan ve halen 4 Kasım 2013'te Silopi Adliyesi binasına el bombalı saldırı olayının firari şüphelilerinden ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/39 sayılı kararı ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.Y olduğu tespit edilmiştir."