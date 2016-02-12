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Şırnak Valiliği: O fotoğraf başarıya gölge düşürmek için yayıldı, Cizre'yle ilgisi yok

Valilik, fotoğrafların Cizre'yle ilgili bulunmadığını söyledi

12 Şubat 2016 00:00

Şırnak Valiliği, sosyal medyada dolaşan, çıplak kadın cesedi fotoğraflarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, sosyal medyada yayımlanan fotoğrafların Cizre ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada ceset fotoğrafının “başarıya gölge düşürmek” için yayıldığını ileri sürüldü. Yapılan açıklama şöyle:

"Başarıya gölge düşürmek ve güvenlik güçlerini halkımızın nazarında itibarsızlaştırmak amacıyla kaynağı belli olmayan bazı fotoğraflar sosyal medyada servis edilerek karalama kampanyasına yönelik paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların Cizre ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

 

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