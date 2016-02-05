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Şırnak Valiliği: Cizre'de 1 polis şehit oldu

Çıkan çatışmada 4 kişinin ölü ele geçirildiği söylendi

05 Şubat 2016 17:28

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cizre'de çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Cizre ilçesi Cudi mahallesinde 04.02.2016 günü bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 4 katlı bir binadan ve çevredeki diğer binalardan güvenlik güçlerimize yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırı neticesinde çıkan çatışmada 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 polis memurumuz ise şehit olmuştur. Bu esnada binadan kaçan teröristler söz konusu binayı ateşe vermişlerdir.

Bölücü terör örgütü mensuplarının yoğun ateşi sebebiyle itfaiye araçları alana girememiştir.

Ayrıca 05.02.2016 günü Şırnak merkezde bulunan Emniyet Müdürlüğüne ait kademe binasına yönelik olarak bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ve roketatarla silahlı saldırıda bulunulması üzerine çıkan çatışmada 4 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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