Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas kalp krizinden öldü

Şırnak'ta, evinde kalp krizi geçiren Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas yaşamını yitirdi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, bugün saat 14.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.

Rektör Prof. Dr. Nas’ın rahatsızlanmasıyla sağlık ekiplerinin evinde yaptığı ilk müdehale ardından ambulansla önce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, daha sonra helikopterle Batman'a özel bir hastaneye getirildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.