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Şırnak Uludere'de zırhlı araca saldırı; biri üsteğmen 2 asker şehit

Zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi

23 Ağustos 2016 16:47

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu biri üsteğmen 2 asker şehit oldu.

Saldırı, Uludere İlçesi’nin Andaç Köyü yakınlarında bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. PKK’lılar Andaç Köyü’ndeki üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada raçta bulunan 2 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgedeki saldırganları etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.

Şemdinli İlçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Yeşilova Bölgesi’nde ise bugün saat 11.00 sıralarında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

PKK’lıların yola döşediği el yapımı patlayıcıyı inflak ettirmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Derecik Beldesi’ne kaldırılırken, bölgedeki PKK’lılar etkisiz hale getirilmesi için de hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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