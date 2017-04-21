Şırnak Uludere'de çatışma; iki asker şehit oldu!

Şırnak Uludere ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit olan askerlerin birinin üsteğmen diğerinin uzman çavuş rütbesi taşıdığı öğrenildi.

Uludere ilçesi Andaç bölgesinde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas yaşandı. PKK'lıların açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Yaralı askerlerinse er rütbesinde olduğu bildirildi. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili bilgilendirme notu yaptı. Açıklama şöyle: "21 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 sularında Şırnak/Uludere/Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."