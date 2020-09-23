Şırnak'ta maske gözaltısı: Polis havaya ateş etti, "Yaklaşanı vururum" dedi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polislerin, maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiyi darp ederek gözaltına aldığı iddia edildi.

İddialara göre Cizre’de bulunan Sanat Sokağı’nda akşam saatlerinde maskesi çenesinde olan ve sigara içen bir kişi polisler tarafından darp edildi.

Çevredekilerin tarafından kaydedilen görüntülerde, polislerin yere yatırdığı kişiyi kelepçelemeye çalıştığı görülüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, polislerin etrafında toplananlar polislere tepki gösteriyor. Tepkiler üzerine bir polis havaya bir el ateş ettiği ve "Yaklaşanı vururum" dediği görüntülerde yer aldı.