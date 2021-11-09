Şırnak’ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta Jandarman Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 550 personelin görev aldığı 'Eren Kış-1 Operasyo'nu başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta “Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor. (İHA)