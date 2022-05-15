Şırnak'ta bıçaklandıktan sonra yakılan bir kadının cesedi bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılan bir kadının cesedi bulundu. Cesedin, 2’si engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür’e ait olduğu tespit edilirken; cinayetle ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Silopi'de bıçaklandıktan sonra yakılan Sakine Kültür'ün cesedi bulundu. Cinayete ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçenin Başverimli beldesinde çöp toplama alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıktan sonra yakılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, Van nüfusuna kayıtlı ikisi engelli 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu tespit edildi. Ceset otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kadın cinayeti ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Öte yandan Sakine Kültür'ün cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a gönderildiği öğrenildi. (AA)