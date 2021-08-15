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Şırnak'ta ambulans kaçıran şüpheli tutuklandı

15 Ağustos 2021 23:02

Şırnak'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçıran F.B. tutuklandı.

Şırnak'ta 13 Ağustos günü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansı kaçırarak Silopi'ye götüren Siirt nüfusuna kayıtlı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.B., emniyet birimlerinin takibi ve müdahaleleri sonucu durdurularak, yakalandı.

Şırnak Valiliği, gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan adli kaydı bulunan F.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

 

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