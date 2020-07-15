Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş vatandaşlar tarafından yakalandı

Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz" ifadelerini kullandı.

Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi de Twitter'dan yaptığı açıklamada baro yönetim kurulu ve insan hakları merkezinin olayı takip ettiğini duyurdu. Elçi, "Şırnak’ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. İsimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler" dedi.

Milletvekillerinden tepki