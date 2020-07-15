Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş vatandaşlar tarafından yakalandı

Şırnak’ta, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakana bir uzman çavuş, küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalandı. Şırnak Barosu, olayın adli makamlara intikal ettiğini belirterek, takipçisi olacaklarını kaydetti.
Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam bir uzman çavuş 10 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar teşebbüsünde bulunuldu. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Yaşanan olay sonrasında şüphelinin yakalanma anına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Şırnak Barosu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır.
Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz" ifadelerini kullandı.
Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi de Twitter'dan yaptığı açıklamada baro yönetim kurulu ve insan hakları merkezinin olayı takip ettiğini duyurdu. Elçi, "Şırnak’ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. İsimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler" dedi.
Milletvekillerinden tepki
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. İmir, “Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.
HDP’nin Hüseyin Kaçmaz, “Dün gece Şırnak (...) 10 yaşındaki bir ÇOCUK uzman çavuşun tacizine maruz kalmıştır. Çocuk uyurken sessiz olunur,istismar edilirken değil. Peşini bırakmayacak, sessiz kalmayacağız” dedi.
Cinsel istismar girişimi öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi Soymal medyada da binlerce kullanıcı #susmaşırnak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla olaya dair tepkilerini gösterdi.
Valilik'ten "Aşırı derecede alkollü" açıklaması
Konuya ilişkin açıklama yapan Şırnak Valiliği, uzman çavuş A.A.’nın görevinden uzaklaştırdığını duyurarak, "Aşırı derecede alkollü olduğu tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.
Açıklama şöyle:
“15.07.2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 İhbar hattına gelen çağrıda İlimiz Merkez Yeni Mahallede, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”