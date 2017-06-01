Şırnak şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker son yolculuklarına uğurlandı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

kindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası Ahmet Aydın, annesi Hamide Çolak, eşi Nuray Aydın, oğulları 20 yaşındaki Berkay ile 11 yaşındaki Tuna'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Ahmet Aydın, annesi Hamidiye Çoban ile eşi Nuray Aydın taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

Namazın ardından, şehitler kervanına bir büyük şehidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, Tümgeneral Aydoğan Aydın ile diğer şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehit Aydın için helallik isteyen Görmez, şehidin yakınlarına ve Türkiye milletine başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı daha sonra bir süre top arabasında taşındı. Şehidin naaşının taşınması sırasında babası Ahmet Aydın, gözyaşları içinde tabuta dokunarak yürüdü.

Cenaze, daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na uğurlandı.

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Şehit Yarbay Songül Yakut

Şırnak’ta Helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut Malatya’da düzenlenen törenin ardından şehitlikte toprağa verildi.

Şehit düşen 41 yaşındaki Yarbay Songül Yakut’un evinde taziye ziyaretinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan’a anne Sebahat Yakut, "Bana baş sağlığı dilemeyin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Yarbay Songül Yakut’un annesi Sebahat Yakut, göz yaşları dökerek, “Kızımın babası küçük yaşta öldü. Ben kızıma hem annelik hem babalık yaptım. Kızım bana dedi ki ‘anne sana bir şey olursa ben ne yaparım?’, kızım sen şimdi gittin ben ne yapacağım. Beni de al götür" diyerek ağıt yaktı.

Anne Yakut Bakan Sayan’a, "Kötülere bir şey olmaz. Hep iyilere olur. Kötüler hep yerinde olduğu gibi oturuyorlar."diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun" diyerek cümlelerine şöyle devam etti:

"Acılı aileye taziye vermeye geldik. Acılarımı paylaştık Türkiye’nin ilk kadın komutanıydı. Kendisiyle tanışıyorduk. Aralık ayında görüştük betaber oturduk yemek yedik. Aydoğdu ve Yakut ile görüşmüştük. Acımız çok büyük milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Şehit astsubay Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı



Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın 5 yıllık emir astsubayı Piyade Komando Kıdemli Başçavuş 47 yaşındaki Mehmet Erdoğan, memleketi Kayseri’de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin babası 78 yaşındaki Şahin Erdoğan törende fenalaşırken, yakınları şehit astsubayın tabutuna kapanıp, fotoğrafını öpüp ‘’Şehadette bile çok sevdiğin Aydoğan paşandan ayrılmadın’’ diye gözyaşı döktü.



Helikopter kazasında birlikte şehit olduğu Tümgeneral Aydoğan Aydın’la Kayseri 1'inci Komando Tugayında emir astsubayı olarak görev yapan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi eski Tekke Mahallesi'nden Mehmet Erdoğan, geçtiğimiz yıl 23'üncü Jandarma Sınır Tümeni'ne tayini çıkan paşasıyla birlikte yeni görev yerine gitti. Komutanını 5 yıllık sürede hiç yalnız bırakmayan Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın Kayseri Asker Hastanesi'nden alınan cenazesi önce Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi, Optimum sitelerindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Kalemkırdı Camisine getirildi.



Cenaze namazı ve askeri törene Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki,Vali Süleyman Kamçı, eski bakanlar ve Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş,Taner Yıldız, Kayseri Garnizon Komutanı Hv. Plt.Tuğgeneral Ercan Teke, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yüksek rütbeli subaylar, siyasi partilerin il başkanları, oda başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş ile silah arkadaşları katıldı. Protokol mensupları şehidin tabutu önünde dua okurken, Mehmet Erdoğan’ın fotoğrafını öperek tabutuna kapanan yakınları, "Şehadette bile çok sevdiğin Aydoğan paşandan ayrılmadın. Onunla birlikte cennete gittin’’ diye ağladı. Şehirdin 22 yıllık eşi öğretmen Rüya Erdoğan, oğlu 21 yaşındaki Burak ve 15 yaşındaki Emre Erdoğan ile babası Şahin Erdoğan bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Baba Erdoğan, baygınlık geçirince, 112 sağlık ekipleri kendisine tören alanında müdahale etti. Şehidin cenazesi daha sonra Garnizon Şehitliği'de toprağa verildi.





Helikopter şehidi Uzman Çavuş Zeki Koç Osmaniye'de toprağa verildi

Düşen helikopterde şehit olan 42 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Uzman Çavuş Zeki Koç için ilçeye bağlı Bostanlar Köyü'nde düzenlenen törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Osmaniye Valisi Kerem Al, AKP Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Doç.Dr. Ruhi Ersoy, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe ve belde belediye başkanları, şehidin ailesi ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Şehit annesi Zeynep Koç, babası Ali Koç, eşi Fadıma Koç, çocukları Alican Koç (17), Emine Nur (7) ve Ethem Tuğra (5) ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Koç, "Oğlum sana hakkım helal olsun" diyerek dua etti.



Daha sonra İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenazesi namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Koç'un ilçenin 54'üncü şehidi olduğu öğrenildi.

Helikopter şehidi pilot yüzbaşı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan 32 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin şapkasını takan ağabeyi ile babası asker selamıyla cenazeyi uğurlarken, kız arkadaşı tabuta sarılıp feryat etti. Tabutu omuzlayan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de gözyaşlarını tutamadı.

Kazada helikopteri kullanan pilotlardan olan şehit Yüzbaşı Serhat Sığnak için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, bürokratlar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ellerini hiç bırakmadığı şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Tıp fakültesini kazanacak kadar başarılı olmasına karşın hayalini kurduğu askeri pilotluğu seçen şehidin babası emekli hava astsubay Hayati Sığnak ile öğretmen annesi Semiha Sığnak ve ağabeyi peyzaj mimarı Orhan Sığnak uzun süre gözyaşı döktü.

Kız arkadaşı fenalık geçirdi

Şehidin annesi Semiha Sığnak, "5 gün sonra Şırnak'tan gelecekti, ciğerimiz yandı, ocağımız söndü" diye ağıt yakarken, şehidin asker şapkasını takan ağabeyi Orhan Sığnak ise, "Ocağımıza ateş düştü, daha 32 yaşındaydı. Kardeşime doyamadım, kaç ocağa ateş düştü" diyerek ağladı.

Şehidin ağabeyi ve annesinden sonra tabuta sarılan evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Banu Hoşgören de uzun süre gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Banu Hoşgören'i şehit yakınları teselli etmeye çalıştı.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Bakan Ömer Çelik de, tören boyunca şehidin ağabeyi ve babasının elini tuttu. Gözyaşlarını tutamayan Bakan Çelik, daha sonra şehit yakınlarıyla birlikte tabuta omuz verdi.

Cenaze başında bekleyen askerlerin yanı sıra şehidin Malatya'da görevli devre arkadaşı 2 pilot yüzbaşı da tabut başında saygı nöbeti tuttu. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Binbaşı Koray Onay'ı, Gelibolu'da 3 bin kişi uğurladı

Şehit olan 13 askerden Binbaşı Koray Onay, memleketi Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, 3 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak sınırındaki Şenoba Üs Bölgesi'nden komutanların dönüşü sırasında düşen helikopterde şepit olan 38 yaşındaki İstihbarat Binbaşı Koray Onay'ın cenazesi, helikopterle memleketi Gelibolu'ya getirildi. Bir süre devlet hastanesi morgunda bekletilen şehit Binbaşı Onay'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.

Türk bayrağına sarılı tabut, cenaze aracına konularak, Yazıcızade Mahallesi Seher Sitesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Nahide Onay, babası Süleyman Sinan Onay, öğretmen eşi Pınar Onay, kız kardeşi Nilay Güner ve yakınları gözyaşı döktü. Anne Nahide Onay ve eşi Pınar Önay, tabuta uzun süre sarıldı. Anne Nahide Önay'ın "Şaka de oğlum, şaka olsun" feryadı yürekleri dağladı. Anne Nahide Önay, camiye gitmek üzere evin önünden hareket edildiği sırada, cenaze aracını ve tutup tabutu bırakmak istemedi.

3 bin kişi uğurladı

Şehit Binbaşı Onay'ın cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla, dev Türk bayrakları da açılarak, Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne getirildi. Burada askeri bando ve manga cenazeyi karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkele Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Gelibolu Kaymakam Vekili Bülent Yılmaz, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce'nin de aralarında bulunduğu, ellerinde Türk bayrağı yer alan yaklaşık 3 bin kişi cenaze törenine katıldı.

İkindi namazının ardından şehit Binbaşı Onay'ın cenaze namazını Çanakkale Müftüsü Arif Gökce kıldırdı. Namaz kılınırken şehit annesi Nahide Onay fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Namazın ardından şehit Binbaşı Koray Onay'ın tabutu askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay, Gelibolu İlçesi'ndeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.