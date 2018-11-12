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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenlen memleketlerine uğurlandı

12 Kasım 2018 03:36

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'taki Gabar Dağı bölgesi Görmeç köyü kırsalında PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker düzenlenen törenlen memleketlerine uğurlandı.
Şehitler için düzenlenen törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 23\'inci Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy katıldı. 
Şırnak 23\'ünü Piyade Tümen Komutanlığı\'nda düzünlenen törende, şehit askerler Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın Türk Bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. 
Düzünlenen törenin ardından Şehit Olgun\'un cenazesi Bursa\'ya, Doğan\'ın ise Mersin\'e gönderilmek üzere naaşları helallik alınmasının ardından omuzlarda ambulansa kadar taşındı. .

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