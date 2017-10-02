Şırnak şehitleri için uğurlama töreni 

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page\'nin cenazeleri törenle uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Şırnak- Cizre arasındaki yeni yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristlerin saldırısında Yüzbaşı Mustafa Erdal (33) ve Güvenlik Korucusu Dündar Page (32) şehit düştü, 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page için 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, asker, polis, sivil toplum kuruluşları ve şehit güvenlik korucusu Dündar Page\'nin yakınları katıldı.

Şehit cenazelerinin kalafata konulmasından sonra saygı duruşuyla başlayan tören, şehitlerin öz geçmişi ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın cenazesi helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı\'na, ordan da uçak ile Ankara\'ya gönderildi. Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page\'nin cenazesi ise ambulans ile toprağa verilmek üzere Cizre\'ye gönderildi. Tören sırasında sinir krizi geçiren şehit korucu Dündar Page\'nin yakınların, görevli askerler teselli etti.



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