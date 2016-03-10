İdil'in ardından operasyonlar Şırnak'ın merkezine taşınıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinin ardından PKK’ya yönelik operasyonların kent merkezinde başlayacağı öğrenildi. Kent merkezine çok sayıda asker ve polis sevk edildi. Vatan'da yer alan habere göre, Şırnak'ta görev yapan memur ve teknik elemanlara “Cuma gününe kadar evrak ve bilgisayarlarınızı alarak Cizre ve Silopi'ye geçin” talimatı verildiği iddia edildi.

Vatandaşların %80'i göç etti



Öte yandan, Cizre ve Silopi'deki operasyonlar tamamlandıktan sonra Şırnak merkezdeki vatandaşların yüzde 80'i bölgeden ayrıldı.

Vatandaşların birçoğu Cizre ve Silopi'nin güvenli köylerine giderken, büyük bir kısmı da Mersin, Gaziantep ve Siirt'e göç etti.

12 mahallesi bulunan Şırnak merkezin 6 mahallesinde çukur kazıldığı belirtiliyor. Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Dicle Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi dolaylarında yapılan kazılar, operasyonun bu bölgelerde yoğunlaşacağını da gösteriyor.

İdil'den çok sayıda güvenlik kuvvetinin sevkiyatı 14 Mart tarihinde başlaması bekleniyor.