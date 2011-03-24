Şırnak halkı, vekil adına özür diledi

T24 - BDP'li vekilin tokat attığı emniyet amirine destek yağdı. Partiden arayan olmadı ama Çetiner'i ziyaret eden Şırnak halkı, 'Vekilimiz adına biz sizden özür dileriz' dedi.



Silopi'deki nevruz etkinliklerinde çıkan olaylar sırasında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in tokat attığı Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner olayın ardından yaşananları anlattı. Akaşm gazetesinde yer alan haber şöyle:



Çetiner 'BDP'den özür dileyen olmadı ama Şırnak halkı gün boyu ziyaretime gelip 'vekilimiz adına özür diliyoruz' diyerek gönlümü aldı. Çünkü biz gün boyu onlarla bir aradayız. Onlar için buradayız' dedi.





'AİLEM MOZAİK GİBİ'



Yaşanan tatsız olayı unutup vatandaşa hizmete devam ettiklerini belirten Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner, 'Benim ailem Türkiye mozaiği. Baba tarafım Zaza, eşimin ailesi Yörük göçmeni. Ailemizde hoşgörü ön planda. O yüzden bana yapılan karşısında sükunetimi korudum' dedi.

Olayının ardından kendisini hiçbir BDP'li yöneticinin ya da milletvekilinin 'özür için' aramadığını belirten Çetiner, şunları söyledi: 'Ama Şırnak halkı gün boyu ziyaretime gelip 'vekilimiz adına özür dileriz' diye gönlümü aldı. Onlara hiçbir kırgınlığım olmadığını söyledim. Çünkü biz her gün bir aradayız. Onlar için buradayız. Taş atan çocuklardan, bölge halkının eğitimine kadar Şırnak Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki her personel sürekli çaba gösteriyor. ABD'de yüksek lisans eğitimi almış onlarca emniyet mensubu Şırnak'ta görev yapıyor. Hepsi de kendi isteği ile buraya tayin oldu.'





BAKANDAN TEBRİK



İçişleri Bakanı Osman Güneş de Çetiner'i telefonla arayarak, gösterdiği sağduyudan ötürü tebrik etti.









