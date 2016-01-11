Şırnak, Hakkari ve Tunceli'ye atanacak 'fahri milletvekilleri' kimler?

Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Afyonkarahisar kampında, 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin milletvekili çıkaramadığı Şırnak, Hakkari ve Tunceli'ye fahri milletvekili 'atanacağını' açıklamıştı. Davutoğlu'nun sözünü ettiği milletvekillerin kimler olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Davutoğlu AKP'nin 24. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında, "3 ilden milletvekili çıkaramadık, ancak grubumuzdan 3 milletvekili arkadaşımızı o illere tayin ediyoruz. Bu arkadaşlarımız iki ilden de sorumlu olacak. Hakkari, Şırnak, Tunceli milletvekillerimiz olacaksınız" demişti.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz ve Rıza Özel’in haberine göre; Davutoğlu AKP’nin Afyonkarahisar Kampı kapanışında sürpriz bir karara imza atarak, partisinin milletvekili çıkaramadığı Hakkari, Şırnak ve Tunceli’de kadın “fahri vekil” görevlendirdi. Eski Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Belma Satır, kampın dünkü basına kapalı bölümünde söz alarak sadece erkek vekillerin görevlendirildiği bu illere kadın elinin de dokunması gerektiğini söyledi.

Kadın vekillerin kardeşlik hukukunun tesisinde, sosyal sorunların giderilmesi açısından olumlu katkısının olacağını belirten Satır, “Görev istiyoruz” dedi. Satır’ın talebi salonda büyük alkış alırken Davutoğlu, “Çok memnun oldum, madem görev istiyorsunuz, tamamdır” dedi.

İşte o milletvekilleri

Hakkari’de; Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve İstanbul Milletvekili Belma Satır, Şırnak’ta; Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Tunceli’de; Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci ve Bursa Milletvekili Bennur Karaburun “fahri vekil” oldu.