T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak, Hakkâri ve Siirt'te çatışma: 5 şehit

Şırnak'taki 1 Uzman Çavuş, 1 Köy Korucusu çatışma sırasında bir asker de hastanede şehit oldu.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Şırnak, Hakkâri ve Siirt'te teröristlerle güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada 2 asker ve 3 geçici köy korucusu şehit olurken, 5'i asker 9 kişi de yaralandı.


Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sabah 05.45'te Şırnak'ın Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, bir grup terörist tarafından açılan ateş sonucu; 1 Piyade Uzman Çavuş ve 1 Geçici Köy Korucusu (GKK) şehit oldu, 3 askeri personel yaralandı.
Çatışmada yaralanan 1 piyade er daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Pervari'de terörist saldırı: 2 köy korucusu şehit, 4 yaralı



Siirt'in Pervari ilçesinin Palamutlu köyü kırsalında güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya teröristlerin silahla saldırısı sonucu 2 geçici köy korucusu şehit oldu. Saldırıda, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için bölgeye ambulanslar gönderildi.


Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



Hakkâri'de 3 asker yaralandı



Hakkâri'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince dün (28 MAyıs 2010) 09:20'de yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 asker yaralandı.


Yaralı personel tedavi altına alındı.


Mardin'in Savur ilçesi Serenli köyü bölgesinde de, teröristlerce yola döşenmiş el yapımı mayın, dün saat 10:40'da askeri aracın geçtiği anda infilak etti. Araçta hafif hasar meydana geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24