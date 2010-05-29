Şırnak, Hakkâri ve Siirt'te çatışma: 5 şehit

T24 - Şırnak, Hakkâri ve Siirt'te teröristlerle güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada 2 asker ve 3 geçici köy korucusu şehit olurken, 5'i asker 9 kişi de yaralandı.





Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sabah 05.45'te Şırnak'ın Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, bir grup terörist tarafından açılan ateş sonucu; 1 Piyade Uzman Çavuş ve 1 Geçici Köy Korucusu (GKK) şehit oldu, 3 askeri personel yaralandı.

Çatışmada yaralanan 1 piyade er daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.







Pervari'de terörist saldırı: 2 köy korucusu şehit, 4 yaralı







Siirt'in Pervari ilçesinin Palamutlu köyü kırsalında güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya teröristlerin silahla saldırısı sonucu 2 geçici köy korucusu şehit oldu. Saldırıda, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.





Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için bölgeye ambulanslar gönderildi.





Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.







Hakkâri'de 3 asker yaralandı







Hakkâri'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince dün (28 MAyıs 2010) 09:20'de yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 asker yaralandı.





Yaralı personel tedavi altına alındı.





Mardin'in Savur ilçesi Serenli köyü bölgesinde de, teröristlerce yola döşenmiş el yapımı mayın, dün saat 10:40'da askeri aracın geçtiği anda infilak etti. Araçta hafif hasar meydana geldi.

