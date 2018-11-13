Şırnak gazisi Altıok Abidinpaşa'ya muhtar adayı oldu

Şırnak’ta Piyade Komando Onbaşı olarak vatani görevini sürdürürken roket atarın elinde patlaması sonucu kalbinden ve göğüs kafesinden ağır yaralanan Gazi Sercan Altıok muhtar adayı oldu.



Şırnak’ta bölücü terör örgütüne yönelik bir operasyona katıldığı 2001 yılında ağır yaralanarak gazi olan Sercan Altıok Ankara’nın Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi\'ne muhtar adaylığını açıkladı. Oğlunun öğrenim gördüğü ilkokuldaki ‘sınıf babalığı’ yaptığı dönemde insanlara hizmet etme mutluluğunu yaşadığı için bu kararı aldığını belirten Altıok, “Başta gazi aileleri olmak üzere tüm yaşlı ve engelli insanlarımıza hizmet sunmak için yola çıktım” dedi.



Abidinpaşa Mahallesi’nde başta kadınlar olmak üzere şehit yakınları ve gazilere hak ettikleri hizmeti sunmak için çalışacağını belirten Sercan Altıok, sokak hayvanları konusunda da hayvan severlerle yeni projeler ürüteceğini vurguladı.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)