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Şırnak davası da Ergenekon'da

Suç duyurusunu kabul eden Ergenekon savcıları, Şırnak’taki üç faili meçhul dosyasını incelemeye karar verdi.

28 Ocak 2009 02:00

Suç duyurusunu kabul eden Ergenekon savcıları, Şırnak’taki üç faili meçhul dosyasını incelemeye karar verdi.

Şırnak’ta 1989 yılında 3 kişinin öldürüldüğü faili meçhul cinayetlerle ilgili 11 itirafçı, 10 yıldır yargılanıyor. Ancak, avukat Tahir Elçi, dosyayı incelediğinde, asker şüpheliler hakkında dava açılmadığını fark etti...

Hasan Caner, Hasan Utanç ve Tahsin Sevim 1989 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde faili meçhul cinayete kurban gitti.

Bunun üzerine İdil Cumhuriyet Savcılığı, dönemin JİTEM Grup Komutanı Ahmet Cem Ersever ve halen Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Albay Arif Doğan’ın da aralarında bulunduğu 4 asker ve çoğu itirafçı 10’u aşkın kişi hakkında soruşturma başlattı.

1999 yılında görevsizlik kararı veren savcılık dosyayı dönemin Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyadaki yazıda “Şahısların suç işlemek amacıyla çete oluşturdukları, sanık Arif Doğan’ın daha sonra farklı bölgelerde birçok suç işleyen çetenin Diyarbakır grubunun başında olduğu, bu şahısa bağlı Silopi grubunun başında ise Ahmet Cem Ersever’in olduğu tespit edildi” denildi.

Zaman aşımı Eylül’de doluyor

Savcılık dosyayla ilgili Genelkurmay’dan bilgi istedi. Ancak Genelkurmay, bazı sanıkların asker olması nedeniyle soruşturmaya askeri mahkemenin bakacağını bildirdi.

Bunun üzerine sadece 11 itirafçı hakkında dava açıldı. Bu dava halen devam ediyor. Avukat Tahir Elçi, 4 asker şüpheliyle ilgili 20 yıldır işlem yapılmadığını tespit edince yeniden suç duyurusunda bulundu.

Tahir Elçi, “Yaptığımız araştırmada, soruşturmanın asker sanıklarıyla ilgili Genelkurmay’ın hiçbir işlem yapmadığını belirledik. Bunun üzerine Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıya suç duyurusunu yaptık. Kabul edildi. Dosyanın incelenmesi kararlaştırıldı” dedi.

Askerlerle ilgili zaman aşımı süresi ise Eylül ayında doluyor.

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