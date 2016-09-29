Şırnak Cezaevi'nde yangın; 1 mahkûm hayatını kaybetti, 1 yaralı

Şırnak'ta Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Şırnak T tipi Cezaevi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında 1 mahkûmun yaşamını yitirdiği, 1 mahkûmun da yaralandığı belirtildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 infaz koruma memuru da dumandan etkilendi.



Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Yeşilyurt Mahallesi Rezuk Caddesinde bulunan Şırnak T Tpi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bu akşam saat 19.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangna ilk önce cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale ederken, daha sonra iitfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ilk belirlemelere göre 1 mahkûm yaşamını yitirirken, 1 mahkûm da yaralandı.



Yangına ilk müdahaleyi yapan 10 infaz koruma memuru yoğun dumandan etkilendi. İnfaz koruma memurlarına cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından oksijen verildiği öğrenildi. Cezaevi çevresi güvenlik kordonuna alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevini arayan Avukat Büşra Demir, yetkililerin kendisine yangının "trafodan kaynaklı yangın çıktığını" söylediğini aktardı. Av.Demir, "Benim orada 30'a yakın müvekkilim var. Kendileri ile görüşmek istiyorum diyince, 'bu konuda bilgi veremeyiz. Yangın teknik bir arızadan çıkmış' dediler" bilgisini verdi

DİHA: İsyan çıktı

Dicle Haber Ajansı (DİHA) ise, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ta mahkûmların uzun süredir aileleri ile görüştürülmemesi üzerine isyan çıkardıklarını öne sürdü

HDP milletvekili: Şırnak Cezaevi müdürü telefonlarımıza çıkmıyor

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, mahkûmların uzun süredir aileleri ile görüştürülmemesi üzerine isyan çıkardıkları şeklindeki iddiaları tekrarlarken, cezaevi yönetiminin ve Cumhuriyet Başsavcısı'nın kendilerine yanıt vermediğini belirtti. Adalet Bakanlığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcısı'na ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Encü, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Şırnak Cezaevi müdürü telefonlarımıza çıkmıyor. Orada bulan bir personel bilgi veremiyorum deyip duruyor. Durum ciddi" ifadelerini kullandı.