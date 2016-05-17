T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak Beytüşşebap’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Yasak, bugün sabah saatlerinde konulmuştu

17 Mayıs 2016 22:35

Şırnak'ta operasyonların devam ettiği Beytüşşebap İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Şırnak Valiliği yasağın kaldırılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Beytüşşebap İlçesi Ilıcak Köyünde 17.05.2016 Salı günü (bugün) saat 05.00'dan itibaren Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı 17.05.2016 Salı günü (bugün) saat 19.00'dan itibaren kaldırılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER

şırnakbeytüşşebapsokağa çıkma yasağıson dakikakaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24