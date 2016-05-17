Şırnak Beytüşşebap’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Şırnak'ta operasyonların devam ettiği Beytüşşebap İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Şırnak Valiliği yasağın kaldırılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Beytüşşebap İlçesi Ilıcak Köyünde 17.05.2016 Salı günü (bugün) saat 05.00'dan itibaren Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı 17.05.2016 Salı günü (bugün) saat 19.00'dan itibaren kaldırılmıştır.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."