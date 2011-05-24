Şırnak Belediyesi'nde sivil itaatsizlik



T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün miting düzenleyeceği Şırnak’ta esnaf kepenk kapattı. BDP’li belediyenin çöpleri toplamadığı kentte, Erdoğan’ın konuşma yapacağı meydandaki çöpler Sağlık Müdürlüğü ekiplerince toplandı.

Ercan Kalay ve Ramazan İmrağ'ın Milliyet'te yayımlanan (24 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.30’da Şırnak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. Miting öncesinde kentte esnaf kepenk kapattı. Fırın ve eczanelerin dışında tüm işyerlerinin kapalı bulunduğu Şırnak’ta BDP’li belediye de çöpleri toplamadı. Başbakan Erdoğan’ın konuşma yapacağı Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki çöpler Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı işçiler tarafından toplanırken, meydanda temizlik yapıldı.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde de esnaf bugün kepenklerini açmadı. Cizre’de fırın ve eczanelerin dışındaki tüm işyerleri kapalı bulunuyor.



Başbakan Erdoğan’ın mitingi öncesinde kentte çok sıkı güvenlik önlemleri de alındı. Çevre il ve ilçelerden polis takviyesinin yapıldığı Şırnak’ta yaklaşık 2 bin polisin görevlendirildiği belirtildi.

Batman'da kepenkler açık

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’ın ardından bugün miting düzenleyeceği ikinci kent olan Batman’da ise kepenkler açık.