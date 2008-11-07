'Sırlar Kitabı' şimdi ona geçecek

ABD Başkanlığı görevine 20 Ocak 2009 günü başlayacak olan Demokrat Barack Obama, başkan sıfatıyla ABD'nin büyük sırlarını da öğrenme hakkını kazandı.



CIA Başkanı Mike Hayden bundan sonra, Bush’a gönderilen günlük istihbarat raporlarının Obama’ya gönderileceğini açıkladı. Yani Obama, senatörken ulaşamadığı CIA’in nerede kaç casusu olduğu, nükleer silahların saklandığı yerleri ve sayıları, yeni savaş teknolojileri, nükleer silah kodları, savaş protokolü, ABD’nin diğer ülkeler üzerindeki uzun vadeli politikaları gibi bilgilere ulaşacak.



Yeni başkanın ayrıca devir teslim töreninde Bush’tan Sırlar Kitabı olarak bilinen “Başkanlar Kitabını” alacağı da iddia ediliyor. ABD popüler kültüründe büyük yeri olan kitabın ilk başkan George Washington’dan beri başkandan başkana geçtiğine inanılıyor.



Kitapta hangi sırlar var?



İddialara göre her başkan, kendi dönemindeki önemli olaylarla ilgili gizli bilgileri bu kitaba

yazıyor. Kitabın içinde yanıtlarının yer aldığı öne sürülen bazı sorular şunlar:



* ABD bugüne kadar hangi ihtilalleri, savaşları ve gizli operasyonları düzenledi?

* Hangi ülkeye ne kadar silah sattı, hangi lidere ne kadar para verdi?

* NASA bugüne kadar hiç evrendeki akıllı varlıklarla iletişim kurdu mu?

* Dünyadışı varlıklar dünyaya geldi mi?

* JFK’yi kim öldürdü?