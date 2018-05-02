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Şirketten 4 yılda 1 milyon lira çaldığı iddia edildi

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir inşaat şirketinde, kasa defterlerinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sekreter ve ön muhasebeci S

02 Mayıs 2018 16:31

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de bir inşaat şirketinde, kasa defterlerinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lira çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sekreter ve ön muhasebeci S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir inşaat şirketinin yöneticileri M.T. ve S.T., şirkette sekreter ve ön muhasebeci olarak çalışan S.B. isimli kadından şikayetçi oldu. 2013-2017 yılları arasında şirket kasa defterinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lira çaldığı öne sürülen S.B., savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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