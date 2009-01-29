Şirketlerin yüzde 60’ı halen eleman alıyor

Küresel krizin etkileri ağırlaşarak devam ederken bir iyimser haber yönetici seçme ve yerleştirme alanında faaliyet gösteren Antal International firmasından geldi.



Antal International'ın, küresel anlamda firmaların profesyonel ve yönetimsel düzeyde işe alımlarını araştırdığı "Global Enstantaneler" serisinin ikinci büyük araştırmasının sonuçları yayımlandı.



Araştırmasına göre, Türkiye'deki firmaların yüzde 60'ı halen işe alım yaptıklarını belirtti. İşten çıkarma faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlayan firmaların oranı ise yüzde 16 seviyesinde kaldı.



Araştırmaya 2 bin 700 işyeri katıldı



Ticaret, sanayi ve finansal hizmetler sektöründeki 2 bin 700 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 2008-2009 kış dönemine yönelik olarak işe alım beklentilerini, son üç aylık dönemin değerlendirilmesiyle ortaya koyuyor.



Araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda hazırlanan rapor, Türkiye'de yetenekli ve etkin yöneticilere duyulan talebin yerleştirme oranlarına göre halen arzdan fazla olduğuna işaret ediyor.



Raporun Türkiye'ye ayrılan kısmında, Türkiye'deki firmaların yüzde 60'ının halen işe alım yaptıkları ve firmaların yüzde 43'ünün gelecek döneme umutla baktıkları belirtilirken, işe alımlarda göreli olarak güçlü konumdaki firmaların gelecek dönemde de aynı oranı korumayı hedefledikleri kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Antal International Türkiye ve iworkLife Türkiye Genel Müdürü Mine Batıyel, Türkiye'de global krizin getirdiği olumsuzluğun diğer ülkelerde hissedildiği kadar yoğun olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2008 sonbaharında yüzde 73 olan yerleştirme oranları şu anda yüzde 60'a gerilemiş olsa da profesyonel adaylar için talep halen arzdan fazla. Gelecek ilk 3 aylık dönemde işten çıkarma faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlayan firmaların oranı yüzde 16'ya kadar yükseldi ancak piyasada halen işe yerleştirme konusunda güçlü bir görünüm etkin."

