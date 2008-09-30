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Ekonomi

Şirketlerin dış borcu 140 milyara ulaştı

Türk özel sektörünün kullandığı dış kredi 7 ayda 23 milyar dolar artarak 140 milyar doları buldu.

30 Eylül 2008 03:00

2007 sonunda 117.8 milyar dolar olan özel sektörün dış borcu, yedi ay sonunda 140 milyar doları aştı. Dış borcun 94.6 milyar dolarını reel sektör kullandı. Böylece reel sektörün dış borcu 19.4 milyar dolar arttı.

Finans kesiminin dış borcu ise 45.8 milyar dolar oldu. Bu sürede reel sektörün dış borç içindeki payı yüzde 64’ten, 67.4’e çıktı. 40 milyar dolar bir yılda ödenecek. Dış borçların yüzde 28’i yani 40 milyar dolarlık bölümü bir yıl içinde ödenmek zorunda. Reel sektörün bir yılda yapacağı borç geri ödemesinin tutarı ise 25.1 milyar dolar. 10 yıldan daha fazla sürede ödenecek borç tutarı ise sadece 3.5 milyar dolar. İmalat sanayiinin kullandığı kredinin yüzde 30’unun bir yılda ödenecek olması ise dikkat çekici.

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