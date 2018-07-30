"Şirketlerin çoğu TTK'ya göre 'batık' durumdalar"

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomik gelişmeleri ve şirketlerin durumlarını değerlendirdi. Özdebir, ülkedeki işletmelerin varlıklarından daha çok borçları olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye ekonomisi öyle bir hale geldi ki işletmelerimizden çoğu Türk Ticaret Kanunu’na göre batık durumda" açıklamasını yaptı.

"İnşaat yerine imalat desteklenmeli"

Dünya gazetesinden Yeşim Ardıç'ın haberine göre Özdebir, ASO olarak inşaat yerine imalat sanayinin desteklenmesi görüşünde olduklarını söyledi. Maliyeti büyük ölçüde dövize bağlı olan inşaatın katma değer yaratmadığını ifade eden Özdebir, “Sanıldığının tam tersine, inşaat sektöründe binaları inşa ederken yaratılan katma değerden de ithal girdi oranlarının artmasıyla beraber ekonomiye çok fazla bir şey kalmıyor. Her geçen gün bu marj azalıyor. Burada para kimde varsa insanlar onların ihtiyaçlarına göre bina yaptılar, o lüks binaların satılacağı kişiler de sıkıntıya girmeye başladı. Bunların sayısı arzı karşılayamaz durumda” açıklamasını yaptı. Özdebir, ABD Başkanı Trump’ın 'züccaciye dükkanına girmiş fil gibi' dünyayı karıştırdığını ifade ederek, doların rezerv para özelliğini kaybetmesi halinde ABD ekonomisinin riske gireceğini söyledi.

"İşletmelerimizin çoğu TTK'ya göre batık durumda"

Enflasyon konusundaki gelişmeleri de değerlendiren Özdebir, "Tüketici enflasyonu yüzde 15 seviyesine geldi ama bagajımızda tüketici fiyatlarını daha yukarı taşıyabileceğimiz üretici enflasyonu var. Arada ciddi makas var ve bu öbür tarafa aktarılacak. Şu anda yaşanan talep değil, maliyet yönlü bir enflasyon" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ABD ve AB gibi tek paralı bir ekonomi olmadığını ve insanların dövizle ticaret yaptıklarını belirten Özdebir, "Uzun süre yurt dışından fazla döviz geldi, TL değerlendi, ithal mal ucuzlayınca bunlara yönelik talep arttı ve Türkiye’de bazı işler yapılamaz hale geldi. Türkiye ekonomisi öyle bir hale geldi ki işletmelerimizden çoğu Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre batık durumda. Varlıklarından daha çok borçları var. Hayatta kalabilmeleri için iş yapabilmeleri, bunun için de piyasanın hareketlenmesi lazım. Belki bu tedbirler 3-4 sene önce alınsaydı, faturası bu kadar ağır olmayabilirdi" değerlendirmesini yaptı.