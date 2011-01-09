-ŞİRKETLERİN BİRLEŞME-DEVRALMASINDA YENİ DÖNEM ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Yeni dönemde şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerinde, rekabet açısından pazar payı yerine ciro esas alınacak. Rekabet Kurulunun ''Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralma Hakkında Tebliği'', 2011 yılından itibaren yürürlüğe girerken, şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerinde yeni dönem başladı. Yoğunlaşma işlemlerinin kontrolünde en önemli mevzuattan biri olan söz konusu tebliğ ile bildirime tabi işlemler için geçerli olan eşik sistemi değiştirildi. Düzenleme ile mevcut durumda pazar payı ve ciroya dayalı ikili eşik sisteminden vazgeçilerek çoğu Avrupa Birliği üyesi ülkede geçerli olan ciro eşiği sistemi uygulamasına geçildi. Buna göre birleşme ve devralmalarda; -İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 100 milyon lirayı ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon lirayı, -İşlem taraflarından birinin dünya cirosunun 500 milyon lirayı ve diğer işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 5 milyon liraya aşan yoğunlaşma işlemleri izne tabi olacak. -ETKİLENEN PAZAR YOKSA KURULDAN İZİNE DE GEREK YOK- Ortak girişimler hariç olmak üzere, ciro eşikleri aşılsa dahi, herhangi bir etkilenen pazarın bulunmadığı işlemler için Kuruldan izin alınması gerekmeyecek. Yeni dönemde Rekabet Kurumuna bildirilen işlemler kamuoyuna açıklanacak. -REKABET KURUMU BAŞKANI KALDIRIMCI- Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, daha önce hakim durum yaratmamak veya mevcut hakim durumu güçlendirmemek için Kuruldan izin alınması gereken birleşme ve devralmalarda yüzde 25 pazar payı eşiği olduğunu hatırlatarak, yeni sistem ile pazar payı eşiğinden ciro eşiğine geçtiklerini söyledi. Bundan önceki uygulamada, birleşme ve devralma taleplerinin sonuçlarını kamuoyuna duyurduklarını anlatan Kaldırımcı, artık karar öncesi başvuruları ilan edeceklerini, etkilenen pazar bulunmuyorsa, bunu bildirim yükümlüğünün kapsamı dışında bırakacaklarını kaydetti. Rekabet Kurumuna çok sayıda birleşme ve devralma dosyası geldiğini belirten Kaldırımcı, bazı şirketlerin bildirim yapmayı unuttuğunu, bazılarının ise birleşme ve devralma işleminden sonra başvuru yapması nedeniyle cezaya tabi kaldığını ifade etti. Düzenlemenin hem kuruma hem de şirketlere kolaylık sağlayacağını anlatan Kaldırımcı, Rekabet Kurumunun insan kaynağını ve işyükünü azaltmak suretiyle daha etkin olacağını bildirdi. -YABANCI MENŞELİ ŞİRKETLER İÇİN EŞİK DAHA YÜKSEK- Ciro eşiğinin yurtdışından müracaat eden yabancı menşeli şirketler için daha yüksek olduğuna dikkati çeken Kaldırımcı, ''yabancı şirketi yok saymıyoruz, bildirimi zorunlu tutuyoruz'' dedi. Pazar payının ölçülmesinin kolay olmadığını anlatan Kaldırımcı, ciro eşiğinin daha etkin bir mekanizma olduğunu, yoğunlaşma riskini zaten başka tür mekanizmalarla takip ettiklerini ve denetlediklerini söyledi. Kaldırımcı, Avrupa Birliği ülkelerinde de ciro sisteminin uygulandığına dikkati çekti.