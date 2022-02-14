Şirketlere vergi avantajı için kur korumalı mevduatta son 3 gün

Şirketlere getirilen kur korumalı mevduat (KKM) hesabına geçişte vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için son 3 güne girildi. Döviz mevduatından KKM’ye dönen şirketlere 2021 son çeyrek kur farkı gelirlerinde kurumlar vergisi avantajı getirilmişti. Şirketlerin bu vergi avantajından yararlanabilmesi için 17 Şubat Perşembe gününe dek geçici vergi beyannamesi vermesi ve döviz mevduatlarını kur korumalı TL mevduat hesabına geçirmeleri gerekiyor.

Diğer yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 2021 yılsonu itibariyle döviz mevduatının şirketlerin TL ve döviz toplam mevduatı içindeki payı yüzde 66,8 seviyesindeydi.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre toplamda 89 milyar 101 milyon dolarlık döviz mevduatı olan tüzel kişilerin 4 Şubat haftası itibariyle döviz mevduatı büyüklüğü 82 milyar 833 milyon dolara geriledi. Böylece şirketlerin döviz mevduatının payı da yüzde 62,6’ya indi. Yani yılbaşından bu yana döviz mevduatının payı 4.2 puan azalmış oldu. Son iki haftada ise döviz mevduatından dönüşümün hızlandığı dile getiriliyor. BDDK’nın günlük verilerine göre de resmi, ticari ve diğer kurumların döviz mevduatının büyüklüğü 8 Şubat itibariyle 87 milyar 457 milyon dolara gerilemiş durumda.