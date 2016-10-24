Şirketlerde yeni yıl için zam beklentisi ne?

Korn Ferry Hay Group, '2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları' raporunu hazırladı. Rapora göre, Türkiye'de 2017 yılında yapılması beklenen zam oranları da belli oldu.

Yönetim ve insan kaynakları danışmanlığı şirketi Korn Ferry Hay Group, Türkiye'de yeni yılda zamlar üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, özel şirketlerin 2017'de maaşlarda ortalama yüzde 9 zam yapması bekleniyor.

Korn Ferry Hay Group'un bu yılın ağustos-eylül döneminde 52 sektörden, bin 572 şirketten insan kaynakları yöneticisiyle birebir görüşmeler sonucu "2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları" raporu hazırladığı belirtildi.

Ortalama yüzde 9

Buna göre, iş gücü yatırımında son birkaç yıldır öne çıkan yerli şirketler yabancı şirketlerle aynı oranda zam yapacak. Yerli şirketler, bu yıl yaptıkları yatırımı 2017'de de korumaya devam edecek. Türkiye istihdamına ve genel iş gücü maliyetlerinde etkin olan holdingler de ülkedeki genel ücret artışına paralel olarak yüzde 9'luk bütçe belirledi.

Araştırmaya göre, Türkiye'deki şirketlerin ücret artışlarını belirlerken dikkat ettikleri en önemli parametreler "artan yetenek savaşı", "asgari ücret artışı" ve "enflasyon oranı beklentisi" oldu.

En yüksek zam oranı hangi sektörde?

"2016 Ücret ve Yan Haklar Araştırmaları"na göre, gelecek yıl en yüksek maaş zammı yüzde 12,2 ile çağrı merkezleri sektöründe yapılacak. En düşük zam oranı uygulayacak sektör ise yüzde 7,8 ile yatırım ve finansal kiralama sektörü olacak.

Asgari ücretle çalışanların yoğun bulunduğu çağrı merkezlerinin en çok maaş zammı yapacak sektör olması, asgari ücret artışının Türkiye ücret piyasalarında önemli bir etkisi olduğunu gösterdi.

Yetenekli eleman faktörü

Araştırma ayrıca, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının yetenekli çalışanların elde edilmesi ve elde tutulması yönünde planlamalar yaptığını da ortaya koydu. Teknolojik yakınsama ve Endüstri 4.0 gibi mega trendlerin etkisiyle daha yetenekli çalışanları şirkete çekmek ve elde tutmak konuları, tüm sektörler için de önemli gündem olmaya devam ediyor. Şirketlerin ücret artışı yapma nedenleri arasında yetenekli çalışanı elde etmek veya devamlılığını sağlamak da önemli bir etken olarak yer aldı.

Asgari ücretin etkisi

Korn Ferry Hay Group Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, Asgari ücret artışının Türkiye ücret piyasalarına etkisini değerlendirdi. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Asgari ücret artışının sektörler üzerinde etkilerini araştırdığımız rapora paralel olarak, ücret artışlarında önemli payın asgari ücret ve asgari ücretin hemen üzerinde yer alan çalışan gruplarına harcanacağını gözlemledik."