Şirketler, yurt dışında bulunan dövizlerini de kur korumalı mevduata dönüştürebilecek

Şirketlerin yurt dışı bankalarda bulunan hesaplarındaki dövizleri de kur korumalı TL mevduat ve katılım hesabına dönüştürülebilecek.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Merkez Bankası'nın 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı'na göre; tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihinde yurt içindeki hesaplarında ve 31/12/2021 itibarıyla bilançolarında yer alan ancak yurt dışındaki bankalar nezdinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek. Söz konusu şirketler, kurumlar vergisi istisnalarından faydalanabilecek.