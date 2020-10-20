Şirketler yapılandırdıkları borçları ödeyemiyor; takipteki alacak sayısının artması bekleniyor

Şirketler yapılandırdıkları ve erteledikleri kredilerin geri ödemelerinde zorluk yaşıyor. KAP'a yapılandırdığı borçlarını ödeyemediğini açıklayan şirket sayısının artacağı bekleniyor.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre, Yapılandırılan kredilerinin aylık taksidini ödemede zorluk yaşadığını duyuran ilk şirket Diriteks Tekstil oldu. Diriteks dün Halkbank ile yapılandırdığı kredilerinin taksit ödemesini ödeyemediğini duyurdu.

Türkiye’de şirketlerin pandemi ile ağırlaşan finansal koşullarına hükümetin ve bankaların devreye aldığı yeniden yapılandırma ve kredi erteleme ile çözüm bulunmaya çalışılmıştı. Nisandan bu yana birçok şirket kredi erteledi ve bu ödemesiz dönemlerin de sonuna gelindi.

Uzmanlar özellikle pandemi döneminde yapılan ertelemeler ve yapılandırmalarda şirketlerde geri ödemelerin başladığını ve bu durumda birçok şirket olduğu uyarısını yapıyor. Analistler ayrıca 2021 yılı ilk iki çeyreğini olumsuz etkilemesi muhtemel bu gelişme için eskiden uygulanan İstanbul Yaklaşımı gibi kapsamlı bir programın gündeme gelebileceğini vurguladı.

Takipteki alacak sayısı artmaya başladı

Pandemi ile birlikte bankalarda takipteki alacak oranı gerilemeye başlamıştı. Bunun en büyük nedeni ise gecikmeye giren kredilerin takibe atılmadan önce 90 gün beklemenin 180 güne çıkarılması idi. Bu pandemi döneminde takipteki alacak oranını da alacak miktarını da düşürdü. Ancak takipteki alacaklarda yeniden bir yükseliş trendi başlamış görünüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 9 Ekim itibariyle bankacılık sektöründe ticari ve diğer kredilerde takibe düşen alacak miktarı 132 milyar 207 milyon liraya çıktı. Bir önceki hafta 131 milyar 322 milyon lira seviyesindeydi. Bir haftada 885 milyon liralık artış yaşandı. Bankaların sahiplik yapısına göre incelendiğinde ise yerli özel bankalarda 9 Ekim'de 49 milyar 77 milyon lira olduğu, yabancı bankalarda 44 milyar 669 milyon, kamu bankalarında ise 38 milyar 461 milyon liraya ulaşıldığı görülüyor.

2021'in ilk iki çeyreği için olumsuz

Başta enerji şirketleri olmak üzere daha önce yapılandırılan krediler konusunda şirketlerin pandemide ikinci dalga endişeleri ve ekonomik toparlanmanın sınırlı kalması nedeniyle bir hayli zor durumda olduğu kaydediliyor. Ve Borsa İstanbul’da bankacılık endeksinin sanayi endeksinin gerisinde kalmasının da en önemli nedeninden biri olarak bu geri ödeyememe riskinin olduğu dile getiriliyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre bu ödeyememe problemi makroekonomik büyüklükler açısından 2021’in ilk iki çeyreği için olumsuz bir görünüm yaratıyor.