Sosyal medya düzenlemesinde, sırada reklam yasağı var; şirketler endişeli!

Sosyal medya düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından temsilci bulundurma koşulunu yerine getirmeyen Facebook ve Youtube’un da aralarında olduğu sosyal medya şirketlerine 2 ayda 40’ar milyon TL para cezası kesen Türkiye, yaptırım sıralamasının üçüncü aşaması olarak ocak ayında şirketlere yönelik reklam yasağını gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Ancak bu durum, sosyal medya reklamlarına yüz milyonlarca dolar harcayan online platformları ve şirketleri kaygılandırıyor.

Bloomberg'in haberine göre; sektör temsilcileri geçtiğimiz hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı ziyaret ederek konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

"İnternette satışın olmazsa olmazı reklamlar"

Ziyarete de katılan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “İnternette satışın olmazsa olmazı dijital reklam ve sosyal medya reklamları. Biz bir ülkede ürün satmak istiyorsak, orada da sosyal medya mecralarını kullanıyoruz. Aksi takdirde insanlar Türk ürünlerini tanıyamıyorlar” dedi.

Çevikoğlu, “Biz her ne kadar kan kaybedecek olsak da eğer bu şirketler temsilci bulundurma zorunluluğuna uymuyorlarsa ve gerekiyorsa cezalar kesilsin, ancak bizim şirketlerimizin de zarar görmemesi noktasında adımlar atılabilir” diye konuştu.

Çevikoğlu, çözüm olarak Türk şirketlerinin Türkiye’de söz konusu şirketlere reklam vermelerinin engellenmesi, buna karşın yurtdışı reklamlarının serbest bırakılması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.