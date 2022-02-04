Şirketler kur korumalı mevduata mesafeli

İş dünyasının farklı sektörden temsilcileri “Hem ihracat bedellerinin yüzde 25’inin TL’ye çevrilmesi yükümlülüğü hem vadenin azami 6 ay olarak uygulanması hem de teminat sayılmama kuralı, KKM’ye (kur korumalı mevduat) dönüş açısından Kurumlar Vergisi avantajını ortadan kaldırıyor”

"Zorunluluğa gerek yoktu"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Bizim gibi ihracatçı olan ama yerli pazara da çalışan şirketler zaten ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’unu TL’ye çeviriyorlar, zorunluluğa gerek yoktu” açıklamasında bulundu. Kur korumalı mevduat ürününün ise kurumlar vergisi teşviğine rağmen nakit akışını aylık yönetmek zorunda olan şirketler için cazip olmadığına dikkat çeken Yenigün “ Büyük ihracatçı şirketler zaten yatırım teşviği kullanıyor, hem vade uzunluğu hem de teminat sıkıntısından ötürü nakitimizi 6 aya bağlamak makul değil” dedi.

"Oyunun kuralları oyunun içinde değişirse şirketler zarar görür"

Bloomberg HT'den Güzem Yılmaz Ertem'in haberine göre Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yavrucu kur korumalı mevduat ve diğer uygulamaların, hem teşviklerinin hem de yan etkilerinin baştan belirlenmesi gerektiğini savunarak “Şirketler bu ürünleri kullanıp kullanmayacağına karar verirken en başında kuralları koymalısınız, yoksa zarar görürler” dedi. Artan enflasyon nedeniyle işletme sermayesi ve diğer vergi giderlerine dikkat çeken Yavrucu, KKM hesaplarının da teminat olarak kullanılması gerektiğini savundu.

Öte yandan vadeye dair “Kurumlar vergisi avantajı çok olumlu bir teşvik fakat bankalar nakdi 6 ay vade ile KKM’ye bağlıyor, bu 3 aya çekilirse vergi teşviği daha cazip olur. 6 ay hiçbir şirket için öngörülebilir değil” açıklamasında bulundu. Henüz yönetim kurulunda karara bağlanmamakla beraber, Alarko Holding’in nakit akışnın da döviz mevduattan TL’ye geçiş için uygun olduğunu belirtti.

"KKM'nin kredi kullanırken teminat olarak kabul edilmesi, programa desteği artıracaktır"

Doğan Holding CFO’u Bora Yalınay Kur korumalı mevduatın teminat olarak sayılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yalınay şöyle dedi:

“Özellikle ithalat yapan veya yurt içinden dövize endeksli mal tedariği yapan mükellefler için, bu program kapsamında bankada bağlı tuttukları para nedeni ile oluşacak işletme sermayesi açıklılarının karşılanabilmesi için, KKM'nin kredi kullanırken teminat olarak kabul edilmesi, programa katılımı ve desteği arttıracaktır.

Öte yandan Ekonomik belirsizlik ortamında vadenin 3 ay hatta daha kısa tutulması, şirketlerin işletme sermayesi taleplerinin kısa vadede karşılanması yoluyla programa katılımı ve desteği arttıracaktır.”

"Yüzde 25 ihracat bedeli ile Kur Korumalı Mevduat aynı anda işlemez"

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ithal girdisi yüksek olan ihracatçıların hammadde tedariği için dövize ihtiyaç duyduklarının altını çizerek “ Zaten ihracat bedelinin yüzde 25’inin TL’ye çevrilmesi zorunlu tutuldu, kalan dövizi de kur korumalı mevduata bağlarsak hammadde tedariğini hangi dövizle, nasıl sağlayacağız? Şimdi bir de teminat gösterememe sıkıntısı nakde ulaşmayı daha zorlaştıracak” dedi.