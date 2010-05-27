Şirketinize CEO alsanız hangisini seçerdiniz?

T24 - Milliyet gazetesi Ekonomi Servisi Müdürü Murat Sabuncu, işadamlarıyla yaptığı toplantıda geçen siyaset sohbetini yazdı. Masadaki sohbetin rutin bir iş yemeğinden siyaset sohbetine geçtiğini söyleyen Sabuncu, işadamlarının yemek boyunca 'Sohbetin ekonomiden siyasete kaydığını söyleyen Sabuncu, işadamlarının 'Şirketinizi emanet edecek bir CEO alacaksınız. Tayyip Erdoğan’ı mı seçerdiniz, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu?' sorusuna verdikleri cevapları değerlendirdi.



Sabuncu'nun Millliyet gazetesinde bugün (27 Mayıs 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Önceki gece... İstanbul’da son dönemde giderek adından daha çok söz ettiren Taksim’deki lokanta. Bir masa dolusu işadamı. Başlangıç dakikalarında sakin bir sohbet sürüyor. Çalıştıkları alanlardaki sorunlar, Avrupa ekonomisinin geleceğinden duyulan kaygılar, euro-dolar paritesi…



Kimileri iPhone’undan, Blackberry’sinden piyasaları, Dow Jones’u takip ediyor. Bir kısmı gecenin ilerleyen saatine rağmen “iş yerindeki yöneticileriyle” telefon konuşması yapıyor. Kısaca “rutin bir iş yemeği masası”. Ancak rutini bozan bir konu geliyor gündeme. “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel başkanlığına seçilmesi”. Ve o andan itibaren masada ne parite kalıyor, ne iş. Herkes sıkı bir şekilde siyaset konuşmaya başlıyor.





Masa hareketleniyor



"CHP’den beklentiler, ilk konuşması üzerine yorumlar, endişeler-umutlar…" Aslında bir süredir hemen her yerde duymaya alıştığımız bir “muhabbet”. Ancak bir ara kamuoyunun da yakından tanığı işadamlarından biri ortaya çok ilginç bir soru atıyor. Ve neredeyse saatlerce bu soru tartışılıyor. İşte soru: Şirketinizi emanet edecek bir CEO alacaksınız. Tayyip Erdoğan’ı mı seçerdiniz, Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu?”…



Soru tekniği üzerine birkaç cılız itirazı ve “mülakat yapardım” diye kaçak güreşenleri saymazsak arka arkaya ilginç cevaplar geliyor.



Şunu açıkça söyleyeyim, işadamlarının çoğu “Erdoğan’ı tercih ediyor. “Kılıçdaroğlu” diyenler azınlıkta kalıyor. Masadaki hemen herkes Erdoğan’ın “iş yapış” şeklini onaylıyor.



Kılıçdaroğlu’na “kişisel güven” ne kadar yüksekse Erdoğan’ın da “bireysel becerisine” duyulan güven göze çarpıyor.



“Erdoğan’ı CEO olarak alırım sonra tatile çıkarım” diyor işadamlarından biri.





‘Kuralları değiştirir’



Bir diğeri soruyor: Döndüğün zaman şirketini aynı şekilde bulabilir misin, kuralları değiştirir. Soruyu ortaya atan işadamı söze tekrar giriyor: “CEO olarak başladığında bir sözleşme yaparım onunla. Şirket anayasasına dokunmak yok diye.” Masada kahkaha patlıyor.



Aslında hem sorulan soru hem verilen cevaplar “son derece” manidar. İki liderin de doğru okuması gereken noktalar var. Şu bir gerçek iş dünyası Ak Parti’nin ve Erdoğan’ın ekonomi konusunda yaptıklarından, Türkiye’nin önüne açtığı fırsatlardan mutlu.



O gece bu durum “hükümet bize hızla gidebilmemiz için koca bir otoyol açtı” diye tanımlanıyor. Ancak işadamları iktidarlarının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen Ak Parti’nin mevcut demokratik sistem ile ilgili “gizli bir ajandası olup olmadığını” hala merak ediyor.



Kılıçdaroğlu’na gelince. Yine masadan aktarıyorum. “Alternatifsiz iktidara ciddi bir alternatif olduğunu” düşünüyorlar. Ancak onun da ekonomik vizyonuyla ilgili tereddütleri var. Bir işadamı “İlk konuşmasında yoksullukta buluşmayı önerdi neredeyse. Topluma keşke zenginlikte bir araya gelmeyi vaat etse” diyor.



Her iki liderin de seçimlere bir yıl kala en azından iş dünyasına kendini daha iyi anlatması gerekiyor. Biri “demokratik duruşunu” diğeri “ekonomi vizyonunu”...





