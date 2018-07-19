Şirketinden Akın İpek açıklaması: Ev hapsi iddiaları doğru değil

Akın İpek’in İngiltere’de ev hapsine alındığı ve pasaportuna el konulduğuna yönelik haberlerin ardından, Akın İpek’in yönetiminde bulunduğu İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Devlet kontrolündeki Türk medyasında çıkan yanlış haberlerin aksine Akın İpek ev hapsine alınmamıştır” ifadeleri yer aldı. Koza Ltd., Akın İpek’in İngiltere sınırları içerisinde hareketine yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını da duyurdu.

Türkiye’de Gülen yapılanması üyesi olmakla suçlanan Akın İpek’e ait olan Koza Altın’a devlet tarafından el konulmuştu. Koza Altın’ın İngiltere’de sahip olduğu Koza Ltd. ise faaliyetine devam ediyor. Türkiye’nin Akın İpek’i Koza Ltd.’nin direktörlüğünden çıkarmak için İngiltere’de yürüttüğü hukuki süreç de sürüyor.