‘Şirket yöneticileri aşırı hırslı ve bencil’

Almanya Maliye Bakanı Peer Steinbrück, bazı şirket yöneticilerini aşırı derecede hırslı ve bencil olmakla eleştirdi.



Steinbrück, "Cicero" adlı aylık dergiye yaptığı açıklamada, Alman toplumundaki adalet duygusunun, bazı şirket yöneticilerinin aşırı hırsı ve bencilliği nedeniyle ağır şekilde sarsıldığını belirterek, zenginlerin sade vatandaşlarla daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.



İnsanların birbirine daha fazla yardım etmelerini isteyen ve bunu özellikle zenginlerden beklediğini ifade eden Steinbrück, serbest pazar ekonomisinin mevcut krizden daha güçlenmiş bir şekilde çıkabileceğini, ancak bunun için Almanya'nın zenginlerinin, ülke için geçmişte olduğundan daha fazla çaba harcamaları gerektiğini kaydetti.



Steinbrück, ülkedeki zengin insanların, halkın serbest pazar ekonomisine ve demokrasiye olan güveninin yeniden artmasına katkı sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.



Öte yandan, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, mali kriz içinde bulunan Opel otomobil şirketinin kurtarılması için Avrupa ülkelerinden ortak çaba talebinde bulundu.



Steinmeier, Avrupa'nın uluslar arası rekabette başarılı olabilmesi için, Alman ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturan otomotif sanayinin çökmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

