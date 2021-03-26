Şirket içi anket Goldman Sachs'te çalışan genç analistlerin zorlu koşullarını ortaya koydu; "Haftada 95 saat, insanlık dışı"

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Yatırım bankası Goldman Sachs'in çalışanlarına yönelik yaptığı memnuniyet anketi, şirkette ilk yılında olan analistlerin "akıl sağlıklarından endişe ettiklerini" ve haftalık 95 saat mesai yaptıklarını ortaya koydu. Genç analistler, çalışma koşullarını "insanlık dışı" olarak niteledi.

El Pais'te yer alan habere göre, Goldman Sachs şirket içi yaptığı bir anketin sonuçları 11 sayfalık bir sunumda paylaşıldı. Sunumun detayları ise Twitter'da yayıldı.

Şirkette ilk yılını bitiren, ismi verilmeyen 13 personel, haftalık ortalama 95 saat çalıştıklarını ve geceleri ortalama 5 saat uyuyabildiklerini söyledi. İsmini vermeyen genç analistler, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının durumdan etkilendiğini söyledi. İsimsiz açıklamaların birinde "Bir noktada yemek yemediğim, duş almadığım ve gün boyu işten başka hiçbir şeyle uğraşmadığımı fark ettim" ifadeleri yer aldı. Başka bir analist ise "Çok çalışmanın' üzerinde bir tempoda çalışıyorum, bu insanlık dışı, istismar" dedi.

Analistlerin dörtte üçü, stresle başa çıkmak için profesyonel yardım almayı düşündüklerini söyledi.

Analistlerin şikâyetlerinin yanı sıra, şirketteki ilk yılda mesai saatinin 80 saati geçmemesi, hafta sonu iznine saygı duyulması, toplantılara hazırlanmak için zaman verilmesi gibi talepleri oldu.

Şikâyetlerin ardından bir açıklama yayımlayan Goldman Sachs, "Çalışanlarımızın çok yoğun olduğunu anlıyoruz. Covid'le geçen bir yıl anlaşılabilir derecede gergin bu nedenle endişeleri dinliyor ve bunlara yanıt vermek için gerekli adımları atıyoruz" ifadelerine yer verdi. Goldman Sachs, cumartesi günleri izin kuralına uyulacağı ve personel eksikliği olan departmanlara personel atanacağının sözünü verdi.